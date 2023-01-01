Kredi kartları günlük alışverişlerimizin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ancak bankaların verdiği puanların az olduğu yanılgısına kapılmayın. Her banka ayda en az 8000 TL puan verebiliyor.

Bu puanları kazanmak için ekstra harcama yapmanıza gerek yok. Rutin alışverişlerinizde banka kampanyalarına katılmanız yeterli olabilir.

Puan Harca uygulaması, birden fazla kartınızın puanlarını bir arada görmenize ve anlaşmalı markalardan alışveriş yapmanıza olanak sağlar. Şimdi Hemen İncele

Ayrıca, farklı bankaların kampanyalarını tek bir ekrandan takip edebilir ve harcamalarınızdan önce bunlara katılarak puanlarınızı artırabilirsiniz.

Örnek 2024 Mayıs ayı ödül dağıtma tutarları: Banka Aylık Min. Puan İş Bankası 25.000 TL Yapı ve Kredi Bankası 25.000 TL Garanti Bankası 20.000 TL Ziraat Bankası 20.000 TL Vakıflar Bankası 10.000 TL Halk Bankası 10.000 TL Akbank 8.500 TL Odea Bank 8.000 TL

Puan harca üzerinde yapacağınız alışverişlerdeki anlaşmalı ürünler arasında Hepsiburada, Amazon, A101, Yemeksepeti, Carrefour gibi 60'tan fazla marka bulunmaktadır.

Puan Harca uygulaması üzerinden kart puanlarınızı özgürce harcayabilir, farklı kartlarınızdaki puanlarla birleştirip kullanabilirsiniz. Puan Harca uygulamasını indir!